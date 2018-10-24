В Комрате на мужчину упала стена - видео спасения

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В Комрате на складе с зерном мужчине, на которого упала стена, потребовалась помощь.

"Опасное" зерно

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, спасателей оповестили о происшествии звонком во вторник в 12.30. Пятидесятипятилетний мужчина не мог сам вылезти из-под стены, придавившей ему ноги. Через считанные минуты спасатели вызволили пострадавшего, а скорая помощь доставила его в районную больницу.

Сейчас состояние мужчины вне опасности.

Погиб под завалом

За последние 24 часа пожарные и спасатели предотвратили последствия 53 чрезвычайных ситуаций. Но, к сожалению, людей не всегда удается спасти. Печальной новостью для родных 43-летнего мужчины стало извещение о его гибели – его бездыханное тело спасатели извлекли из-под груды песка во вторник около 16.00. Трагедия произошла в песочном карьере близ села Киоселия Маре Кагульского района.