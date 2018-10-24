В Приднестровье предъявлено обвинение убийце

ТИРАСПОЛЬ, 24 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Жителю поселка Карманово григориопольского района Приднестровья Александру Чебу предъявлено обвинение в убийстве односельчанина. По ходатайству следствия, судом города Григориополь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Приднестровья.

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Около двух недель назад женщина, социальный работник, в одной из квартир дома, расположенного в поселке Карманово, обнаружила тело 78-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Через пять дней по подозрению в убийстве правоохранительными органами был задержан 42-летний Александр Чебу.

"По данным следствия, Чебу в состоянии алкогольного опьянения зашел проведать своего знакомого. Вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой Чебу нанес пожилому мужчине многочисленные колото-резанные удары ножом в область шеи", - рассказали в СК.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По уголовному делу назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства и детали совершенного убийства. Расследование продолжается.