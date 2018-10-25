Полиция рассматривает несколько версий гибели молодого человека в Кишиневе

Детали смерти 18-летнего юноши в спальном районе Кишинева: что говорят в полиции?

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели юноши на Рышкановке, заявила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Вечером в среду в службу 112 поступила информация о том, что в одной из квартир слышны выстрелы. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову.

Трагедия в Кишиневе: тело 18-летнего юноши с огнестрельным ранением>>>

"По данному факту полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Молодой человек в возрасте 18 лет находился дома только со своей младшей сестрой - девочке 9 лет. Родители были на работе", - сказала Стати.

По ее словам, в рамках следствия предстоит установить все обстоятельства этого инцидента – был ли это суицид или несчастный случай. Таким образом, как отметила Стати, полиция рассматривает несколько версий происшествия.

Она также отметила, что оружие, из которого был совершен выстрел, хранилось дома на законных основаниях.

По информации местных СМИ, погибший молодой человек был сыном начальника тылового обеспечения Пограничной полиции Молдовы.