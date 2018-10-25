Сообщение о бомбе в суде Кишинева оказалось ложным: что сказали в полиции

Правоохранительные органы пока не задержали автора ложного сообщения о бомбе в здании столичного суда.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Сообщение о бомбе в здании кишиневского суда по улице Зелинского оказалось ложным, заявил Sputnik замначальника инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

Сообщение о взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы в 11.05. Позвонил неизвестный мужчина и заявил о том, что в здании суда столичного сектора Центр, который находится по улице Зелинского, заложено взрывное устройство. На место сразу же выехали специалисты. Людей из здания суда эвакуировали, а зону вокруг оцепили.

"Сообщение о бомбе в здании суда оказалось ложным", - сказал Мушук.

По его словам, полиция работает над задержанием телефонного хулигана.

Согласно закону, виновного могут оштрафовать на сумму от 27,5 тысячи до 42,5 тысячи леев, приговорить к общественным работам на от 180-240 часов или посадить в тюрьму на срок до двух лет.