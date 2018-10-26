Приднестровец из-за любви совершил чудовищно нелепый поступок

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодой человек из Дубоссар необычно проявил яркость чувств к своей возлюбленной. В разгар празднования своего дня рождения он вонзил себе нож в живот.
Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, драма разыгралась в частном домовладении в одном из сел Дубоссарского района. Мужчина праздновал свой день рождения в компании приятелей и 34-летней дамы сердца.
"Изрядно подвыпив, именинник принялся доказывать возлюбленной истинность своих чувств. Расстроившись из-за безответной страсти, нанес себе удар кухонным ножом", - подчеркнули в пресс-службе.
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. При госпитализации пострадавшему установили диагноз - проникающее ножевое ранение брюшной полости.
Проводится разбирательство.