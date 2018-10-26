Приднестровец из-за любви совершил чудовищно нелепый поступок

Двадцатишестилетний житель Дубоссар после празднования своего дня рождения оказался в Центральной районной больнице.

ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодой человек из Дубоссар необычно проявил яркость чувств к своей возлюбленной. В разгар празднования своего дня рождения он вонзил себе нож в живот.

Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, драма разыгралась в частном домовладении в одном из сел Дубоссарского района. Мужчина праздновал свой день рождения в компании приятелей и 34-летней дамы сердца.

"Изрядно подвыпив, именинник принялся доказывать возлюбленной истинность своих чувств. Расстроившись из-за безответной страсти, нанес себе удар кухонным ножом", - подчеркнули в пресс-службе.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. При госпитализации пострадавшему установили диагноз - проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Проводится разбирательство.