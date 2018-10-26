Пассажиров поезда "Москва-Кишинев" эвакуировали из-за звонка о бомбе

Тревога оказалась ложной, звонивший в полицию найден и будет наказан.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Пассажиры поезда "Москва-Кишинев", более 70 человек, были эвакуированы из-за поступившего в полицию звонка с сообщением о заложенной в поезде бомбе. Звонивший мужчина заявил, что поезд, кроме того, якобы перевозит наркотики. Об этом корреспонденту Sputnik заявила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву.

Поезд был остановлен, а пассажиры переправлены на станцию Пырлица Унгенского района. Спецслужбы тщательно проверили поезд, однако, как уточнила собеседница, никакого взрывного устройства не было найдено.

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Автор ложного сообщения о заложенной бомбе был оперативно определен. Им оказался 62-летний житель Стрэшен, который стоит на учете у психиатра. Ему грозит крупный штраф.