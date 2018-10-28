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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Соцсети: На Буюканах неадекватная женщина кидается на людей - видео

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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62221

Пользователи соцсетей призывают местных жителей быть осторожными.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В социальной сети Facebook появились тревожные сообщения кишиневцев о том, что по Буюканам разгуливает неадекватная женщина, которая немотивированно бросается на прохожих с побоями.

В комментариях другие пользователи сообщают, что им известна эта женщина, и она не в первый раз отличается странным и агрессивными поведением.

Опубликована и видеозапись, на которой хорошо видно, как идущая по улице женщина набрасывается на прохожую и начинает ее избивать.

О вопиющем поведении девушки написал пользователь Facebook Геннадий Мотолога. Комментаторы к записи указывают, что ее зовут Белла и случаи избиения прохожих с ее стороны повторялись неоднократно, оставаясь безнаказанными. На видеозаписи видно, как идущая по улице девушка подходит к женщине и просто так начинает ее жестоко избивать.

Всего за сутки эту информацию в социальной сети перепостили более 1300 пользователей.

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Теги:
хулиганство, неадекватность
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