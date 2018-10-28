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Сейсмограф

У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
Происшествия
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Иван N. Бурзум
Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (62)
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Sputnik выяснил, с какой периодичностью в Молдове случаются подземные толчки, и узнал, когда на территории республики впервые удалось документально зафиксировать землетрясение.

КИШИНЕВ, 28 окт— Sputnik, Иван Бурзум. Утро воскресенья выдалось беспокойным практически для всех жителей Молдовы. Причина — землетрясение в румынской Вранче магнитудой 5,8, которое произошло 2:38.

Самое мощное за 10 месяцев

Как рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, это были самые ощутимые толчки в нынешнем году. Кстати, всего в 2018-м произошло 15 землетрясений. Похоже, жители Молдовы давно привыкли к "сейсмическим сюрпризам", поэтому толчки силой менее 5 баллов, практически не замечаются.

В Бухаресте землетрясение, которое произошло рано утром, 28 октября, зафиксировали на видео. Оказывается, было два толчка с разницей в 20 секунд.

А ведь сегодня утром случился повтор ночного "землетруса". Произошло колебание почвы в 5:40, на глубине 148 километров. Но многие его проспали, что, может быть, и к лучшему – одним стрессом меньше. Крепкий воскресный сон очень нужен в наше неспокойное время.

Землетрясение
© Photo: INFP
Землетрясение

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Вранча нас в покое не оставит

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён. По словам научного руководителя Института физики Земли Румынии Мирчи Рэдуляна, 28 октября произошел локальный выброс энергии.

Ион Илиеш
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илиеш: какие дома Кишинева выстоят при сильном землетрясении

"Это хороший знак. Произошел выброс энергии. Но Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение, чем сегодня ночью. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов, отмечает Sputnik Romania.

Кстати, ранее Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

Почему часто Молдову трясет?

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром стихии считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Но в Молдове имели место и сильные землетрясения, как это было в 1940, 1977 (Бухарестское) и 1986 годах, которые связаны с более активными и мощными движениями земной коры, происходящими в соседних молодых Карпатских горах. Например, после землетрясения 31 августа 1986 года были повреждены 55 тысяч жилых домов (из них 4500 находились в аварийном состоянии), сотни школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий. Свыше 12,5 тысяч человек лишились крова. Общий материальный ущерб, причинённый республике, превысил тогда 500 миллионов рублей.

Не только Вранча?

Между прочим, в Молдове последнее ощутимое землетрясение случилось 24 апреля. Тогда магнитуда толчков составила около 4,6. Очаг залегал также в румынских горах Вранча, где магнитуда была еще выше.

Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (62)
Теги:
обзор, ион бурзум, Ион Илиеш, стихия, Землетрясение
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