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Кража

В Кишиневе арестован "домушник" — он брал только часы и золото

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Вор забрался в квартиру в столице, но был очень скоро задержан полицией.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель района Каменка был задержан сотрудниками полиции в Кишиневе за квартирную кражу.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молодой человек ранее был судим за аналогичные преступления. По данным полиции, 24 октября он забрался в квартиру 54-летнего кишиневца, выставив окно.

Денег вор, судя по всему, не нашел — зато унес золотую цепочку и четыре пары часов, показавшихся ему ценными.

Сумма ущерба, понесенная ограбленным владельцем квартиры, была оценена в 46,5 тысяч леев.

Подозреваемый признал свою вину, был задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

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Теги:
полиция, квартирная кража, воры
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