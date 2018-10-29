В Кишиневе арестован "домушник" — он брал только часы и золото

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель района Каменка был задержан сотрудниками полиции в Кишиневе за квартирную кражу.
Молодой человек ранее был судим за аналогичные преступления. По данным полиции, 24 октября он забрался в квартиру 54-летнего кишиневца, выставив окно.
Денег вор, судя по всему, не нашел — зато унес золотую цепочку и четыре пары часов, показавшихся ему ценными.
Сумма ущерба, понесенная ограбленным владельцем квартиры, была оценена в 46,5 тысяч леев.
Подозреваемый признал свою вину, был задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.