В Кишиневе арестован "домушник" — он брал только часы и золото

Вор забрался в квартиру в столице, но был очень скоро задержан полицией.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Двадцатичетырехлетний житель района Каменка был задержан сотрудниками полиции в Кишиневе за квартирную кражу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Даны советы - как обезопасить свою квартиру от ограбления

Молодой человек ранее был судим за аналогичные преступления. По данным полиции, 24 октября он забрался в квартиру 54-летнего кишиневца, выставив окно.

Денег вор, судя по всему, не нашел — зато унес золотую цепочку и четыре пары часов, показавшихся ему ценными.

Сумма ущерба, понесенная ограбленным владельцем квартиры, была оценена в 46,5 тысяч леев.

Подозреваемый признал свою вину, был задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.