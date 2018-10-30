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Вооруженное преступление

Криминальная Молдова – самые громкие преступления вторника

CC0 / Pixabay / LeoFra
Происшествия
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Читайте о самых обсуждаемых во вторник преступлениях, к которым причастны жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. На скамье подсудимых окажется сотрудник Национального инспектората патрулирования.

Депрессия
CC0 / Pixabay / Anemone123
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Чтобы спастись, прикрылся телом погибшего

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, полицейский сел за руль автомобиля BMW в пьяном виде и спровоцировал аварию, приведшую к гибели пассажира, 26-летнего военнослужащего. Кишиневская прокуратура завершила следствие и направила дело в суд.

Трагедия произошла 11 июля 2017 года на трассе R2. В автомобиле, следовавшем из села Кетросу Новоаненского района в Кишинев, находилось двое пассажиров. В какой-то момент водитель потерял управление, и его машина врезалась в автомобиль Toyota Prius, следовавший по той же полосе движения. В результате столкновения BMW слетел с дороги и врезался в дерево.

Сообщается, что с целью скрыть свою вину от органов правопорядка мужчина до прибытия следственной группы переместил тело погибшего пассажира на водительское сидение. Но прокуроры предположили факт обмана и направили биологические пробы с места трагедии на экспертизу в Румынию, где подтвердились подозрения следствия.

Планшет
© Sputnik / Владимир Песня
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Молдова – перевалочный пункт наркотрафика

Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы и лишение прав на вождение автомобиля на срок до пяти лет.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает о раскрытии ОПГ, занимавшейся контрабандой и торговлей наркотиками в особо крупных размерах.

Преступники действовали в течение 2018 года в северных районах Молдовы. Наркотики ввозили, пряча в специально оборудованных тайниках транспортных средств, из Европы, а сбывали в Россию.

В ходе задержания подозреваемых и обысков было найдено 12,2 тысячи экстази общим весом 5,6 килограмма. Их суммарная стоимость на черном рынке достигает 5,5 миллиона леев.

Вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев
© Photo: Байкальский мир / В.Веленгурин
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Такса за "липовое" гражданство

А вот в Болгарии жертвами мошенников стали соискатели гражданства этой страны из числа наших соотечественников. Члены ОПГ продавали болгарские паспорта гражданам Молдовы, Украины и Македонии. В ходе расследования арестовано 20 человек, большей частью сотрудники госведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

В ходе обысков в главном отделении этого ведомства в Софии и в офисах нескольких юридических фирм выяснилось, что "клиенты" получали около пять тысяч евро за один документ. По данным местных СМИ, еженедельно ведомство по делам болгар выпускало от 30 до 40 нелегальных паспортов.

Трансграничный рецидив

Гражданин Молдовы, незаконно пересекавший белорусско-российскую границу, был задержан пограничниками РФ. Инцидент произошел в июле 2018, но суд вынес приговор только сейчас.

Сергей Унгуряну
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По данным следствия, мужчина следовал по проселочной дороге в районе деревни Козлово Невельского района Псковской области в качестве пассажира автомобиля марки VOLKSWAGEN CARAVELLE в объезд пунктов пропуска.

Российские СМИ сообщают, что мужчина заведомо знал, что въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен до 25 января 2020 года за аналогичное правонарушение – незаконное пересечение государственной границы.

Он был признан виновным и теперь должен заплатить штраф около 1,3 тысячи евро в пересчете с российской валюты.

Рыбак рыбака…

В Кишиневе задержали 47-летнего выходца из Грузии по подозрению в разбое, совершенном в минувшую субботу. По данным пресс-службы Кишиневского управления полиции, подозреваемый проник в квартиру дома, расположенного в столичном секторе Центр. Угрожая оружием находившемуся в квартире человеку, злоумышленник украл два кислородных баллона, рыболовную сеть, 10 килограммов раков и 50 килограммов рыбы.

Ущерб, причиненный владельцу, составил 32,1 тысячи леев.

Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

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Теги:
Молдова, преступления
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