Полкило золота в "бардачке" пыталась вывезти из Молдовы жительница Кагула

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Почти полкилограмма украшений из драгоценных металлов пыталась вывезти за пределы Молдовы жительница Кагула.

Во время досмотра на таможенном посту Джурджулешть на границе с Румынией в машине 27-летней женщины были обнаружены 418 граммов ювелирных изделий, предположительно из драгметаллов.

"Шеф, все пропало" — в Бричанах конфискована контрабанда на миллион леев>>>

В тайнике в перчаточном ящике, в просторечии именуемом "бардачком", женщина спрятала 83 изделия из белого и желтого металлов, большинство из которых были маркированы как изделия из золота 585 пробы.

Украшения и автомобиль были изъяты для проведения расследования. Правоохранительным органам предстоит определить место назначения товара и задействованных в контрабанде лиц.