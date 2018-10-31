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Ювелирные украшения

Полкило золота в "бардачке" пыталась вывезти из Молдовы жительница Кагула

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Контрабандистка предприняла попытку скрыть золотые украшения в своем автомобиле.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Почти полкилограмма украшений из драгоценных металлов пыталась вывезти за пределы Молдовы жительница Кагула.

Во время досмотра на таможенном посту Джурджулешть на границе с Румынией в машине 27-летней женщины были обнаружены 418 граммов ювелирных изделий, предположительно из драгметаллов.

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В тайнике в перчаточном ящике, в просторечии именуемом "бардачком", женщина спрятала 83 изделия из белого и желтого металлов, большинство из которых были маркированы как изделия из золота 585 пробы.

Украшения и автомобиль были изъяты для проведения расследования. Правоохранительным органам предстоит определить место назначения товара и задействованных в контрабанде лиц.

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Теги:
Джурджулешты, золото, контрабанда
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