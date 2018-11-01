Дым и языки пламени в самом центре Кишинева: что горело в столице

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы предоставил детали происшествия в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Пожар в жилом здании в самом центре Кишинева тушили четыре спецрасчета. Возгорание удалось ликвидировать меньше, чем за час.

"Этим утром пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Букурешть, 42 в Кишиневе. Звонок на номер 112 поступил в 10.27. на место происшествия прибыли четыре спецмашины. Огонь охватил крышу здания", - сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По информации инспектората, пожар локализовали в 11.13. В результате инцидента никто не пострадал.

"Причины, обстоятельства и ущерб будут выяснены позднее", - добавили в пресс-службе.