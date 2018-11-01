ЧП на борту самолета Air Moldova: что произошло в небе на пути в Брюссель

Инцидент с самолетом Air Moldova, который следовал рейсом Кишинев-Брюссель: что говорят пассажиры и представители авиакомпании?

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Неприятный инцидент с самолетом авиакомпании Air Moldova, следующий рейсом Кишинев-Брюссель, произошел утром в четверг.

"Самолет следовал рейсом Кишинев-Брюссель, и из-за незначительной технической неполадки был вынужден вернуться в аэропорт Кишинева", - сообщили Sputnik в пресс-службе Air Moldova.

По данным местных СМИ, пассажиры этого рейса уверяют, что в салоне самолета чувствовался запах дыма и топлива.

На сайте Flightradar24 видно, что борт развернулся, не долетев до границы с Румынией. В результате вынужденной посадки никто из пассажиров и членов экипажа судна не пострадал.

© Photo: Flightradar24 Траектория полета рейса Air Moldova Кишинев-Брюссель

В пресс-службе Air Moldova отметили, что "в 09.30 пассажиров отправили в Брюссель на другом самолете компании".