Трагедия в Кишиневе: мужчина выбросился с десятого этажа - фото

В Кишиневе на Рышкановке молодой мужчина свел счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Страшная трагедия произошла в столичном секторе Рышкановка. Мужчина 32-лет выбросился с десятого этажа жилого дома. Сообщается, что в этой многоэтажке мужчина снимал квартиру, передает sputnik.md.

Инцидент случился в четверг вечером в районе 19 часов на проспекте Григоре Виеру. Тело мужчины обнаружили прохожие, он скончался на месте. На место происшествия своевременно прибыла полиция.

© Sputnik / Nicu Goncear Тело мужчины упавшего с высоты

Пока неизвестно, что побудило мужчину свести счеты с жизнью. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.