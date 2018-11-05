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Исправительное учреждение. Архивное фото

Бизнес в тюрьмах Молдовы: как заключенные зарабатывают, не выходя из камеры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Видеоролик момента задержания членов группировки, специализирующейся на распространении наркотиков, обнародован в сети: преступным бизнесом руководили несколько заключенных двух молдавских тюрем.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Молдавские правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, члены которой подозреваются в организации схемы по транспортировке и продаже героина и марихуаны в особо крупных размерах. При этом бизнес на наркотиках координировался несколькими заключенными из тюрьмы №1 в Тараклии и пенитенциарного учреждения №5 в Кагуле.

По данным правоохранительных органов, в группировку входило пятеро мужчин, среди которых - двое заключенных. Наблюдение за ними велось в течение года.

"Заключенные координировали преступную деятельность благодаря мобильным телефонам, которые находились у них незаконно… Затем они сообщали своим посредникам о количестве наркотиков, которые они должны подготовить, и сколько денег потребовать с покупателя", - сообщили в полиции.

Как отметили в Генинспекторате, сделки проводились из рук в руки.

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Этот факт зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов – были организованы засады. Таким образом, 1 ноября членов группировки поймали с поличным в момент продажи наркотиков.

"В ходе следственных мероприятий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, наркотики, кустарное оборудование для употребления наркотиков, денежные средства, добытые преступным путем. На данный момент трое подозреваемых задержаны, а двоим, находящимся в тюрьме, должны предъявить обвинение", - отметили в полиции.

Согласно местному законодательству, фигуранты этого дела рискуют получить до 15 лет лишения свободы.

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