Жуткий случай на юге Молдовы: девушка погибла в собственном доме

Холодный период года в Молдове нередко сопровождается трагедиями: один из последних таких случаев произошел в Кагульском районе.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Шестнадцатилетняя девушка погибла утром в понедельник в селе Крихана Веке Кагульского района. Как отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, скорее всего, несовершеннолетняя отравилась угарным газом печи, размещенной в доме погибшей.

Информация о происшествии поступила в Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям уже после смерти несовершеннолетней.

"Звонок поступил в 08.02. Прибыв на место, где обнаружили девушку, спасатели нашли в печи угли, а в самом помещении чувствовался запах дыма", - отметили в пресс-службе инспектората.

Обстоятельства и причины смерти предстоит выяснить в рамках судмедэкспертизы.

"С начала холодного сезона зарегистрирован 41 случай отравления угарным газом, в результате чего погибли 18 человек, в том числе, четверо детей", - сообщили в инспекторате.

Спасатели рекомендуют не оставлять огонь в печи на ночь и проверять состояние источников обогрева перед их использованием, что избежать отравлений угарным газом.

Опасный невидимый убийца

Как ранее Sputnik рассказал эксперт Сергей Унгуряну, "за прошлый год больше людей погибло от угарного газа, чем под колесами автомобилей в Кишиневе".

© Sputnik / Caitlin Ochs Трагедия из-за неисправной печи - заживо в доме сгорела пенсионерка

"А проблему эту решить несложно — во многих странах, например, власти устанавливают датчики, определяющие СО, а то, что у нас кое-где установили датчики, улавливающие дым, — это не то. Угарный газ тяжелее воздуха и оседает на пол. Если его уровень поднялся до потолка — спасать уже некого", — констатировал эксперт.

По его мнению, виновны в смертельных случаях, связанных с отравлением СО, как граждане страны, так и ее власти.

"Не все люди знают, что именно представляет опасность. Напомню, что половина несчастных случаев в прошлом году произошла из-за газовых котлов, а не из-за печей. Многие люди ищут датчики, измеряющие СО, но не все знают, где их найти — даже мы с командой экспертов не нашли нормальных поставщиков, нашли датчики только в Китае, но покупать их оттуда не все умеют и не у всех людей, особенно в селе, есть на это время", — резюмировал Унгуряну.