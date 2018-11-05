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Авария со смертельным исходом на трассе Тирасполь-Каменка

Злополучная трасса Тирасполь-Каменка: две аварии - две смерти

© Photo: МВД ПМР
Происшествия
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За последние дни на участке автодороги Тирасполь-Каменка произошли два ДТП со смертельным исходом.

ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Автодорога Тирасполь – Каменка в последние дни дважды фигурировала в сводках приднестровских правоохранителей. На этой трассе произошло два ДТП, унесшие жизни двух пожилых людей.

"Автомобиль "Москвич", за рулем которого находился 78-летний тираспольчанин, следовал в сторону села Малаешты. Не доезжая до "клеверного" моста, пожилой мужчина не справился с управлением", - заявили в пресс-службе МВД приднестровского региона о случае, произошедшем сегодня.

Скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
На дороге: в Тирасполе погиб девятилетний ребенок

Машина, которой управлял пожилой мужчина, выехав с проезжей части, врезалась в отбойник.

"В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются. Не исключено, что в процессе движения пожилой водитель почувствовал недомогание", - отметили в региональном ведомстве.

На участке автодороги Тирасполь – Каменка авария со смертельным исходом произошла и в минувшие выходные.

"Грузовой Mercedes Atego, которым управлял 52-летний тираспольчанин, следовал со стороны города  Григориополь в Тирасполь. При въезде в село Малаешты водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части", - рассказали приднестровские правоохранители.

Авария, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Скорая помощь доставила пострадавшего – 62-летнего сельчанина – в Республиканскую клиническую больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По обоим ДТП ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Теги:
смерть, авария, ДТП, Приднестровье
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