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Пять кило "ювелирки" в багаже молдаванина: дерзкий случай контрабанды

CC0 / Pixabay / SpencerWing
Происшествия
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Ювелирная контрабанда: свыше пяти килограммов украшений пытались ввезти в Молдову незаконным путем.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Произошла одна из самых крупных попыток контрабанды в Молдову ювелирных изделий - свыше тысячи серебряных украшений 925 пробы задержали таможенники в Международном аэропорту Кишинева.

По данным Таможенной службы, изделия из серебра (834 подвески в виде крестиков и 328 цепочек) общей массой в пять килограммов 310 граммов нашли в багаже гражданина Молдовы на въезде в республику. 

"Багаж задержан для расследования. Мужчину заслушали по поводу попытки скрыть от таможенного контроля коммерческую партию имущества", - отметили в Таможенной службе.

Там также подчеркнули, что это уже второй случай контрабанды бижутерии за последнее время. Так, 30 октября таможенники задержали в Джурджулештах порядка 500 граммов изделий из драгметаллов. Бижутерию спрятали в бардачке транспортного средства, которым управляла жительница Кагула.

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Теги:
серебро, ювелирные изделия, контрабанда, Таможенная служба
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