"Домушник" вскрыл железную дверь на Рышкановке почти за минуту — видео

Если вы думаете, что красивая железная дверь помешает вору забраться в квартиру, то крупно ошибаетесь.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Меньше минуты понадобилось квартирному вору, чтобы вскрыть железную дверь и забраться в чужой дом. На кадрах видео, опубликованных полицией, видно, что вор даже не особенно торопился, открывая замок.

По данным инспектората полиции столичного сектора Рышкань, преступник за последнее время ограбил три квартиры, лишив хозяев золота, дорогой электроники и денег.

Однако в одном из домов злоумышленник не заметил камеры видеонаблюдения, которая засняла в подробностях и его лицо, и попытку взлома квартиры. Теперь он находится в розыске.

Подозреваемому в квартирных кражах грозит до четырех лет лишения свободы.