Горячий вторник в Молдове: трое задержанных и миллион мимо бюджета

Тонкую преступную схему организовали и претворили в жизнь всего несколько человек, которые наладили незаконный бизнес.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Во вторник в Кишиневе и на юге Молдовы прошла серия обысков, в результате которых на допрос доставили порядка двух десятков человек, троих из них задержали. Проверки провели в отделениях регистрации транспорта, а также на пунктах техосмотра. Уголовное дело связано со злоупотреблением служебным положением, а также с изготовлением и использованием поддельных документов.

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Тонкая преступная схема и миллион мимо бюджета

По информации прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в период 2017-2018 годов ряд сотрудников Агентства публичных услуг (технические эксперты отделений регистрации транспорта и пунктов техосмотра) подделывали официальные документы о регистрации транспортных средств, а также о прохождении техосмотра. По данным следствия, служащие присваивали себе деньги, предназначенные для уплаты налогов в государственный бюджет (речь идет о дорожном сборе). К настоящему моменту выявлено порядка 500 случаев неуплаты этого налога. По предварительным данным, государству нанесен ущерб в размере миллиона леев.

Поводом для начала следствия стали материалы, переданные руководством Агентства публичных услуг.

Что нашли следственные органы?

Как отметили в пресс-службе Прокуратуры, в ходе обысков обнаружены и изъяты сертификаты о регистрации, отчеты о технической инспекции, контракты по купле-продаже с признаками подделки, "черная бухгалтерия" и деньги.

"Во вторник на допрос доставили 16 человек, трое из которых задержаны", - отметили в прокуратуре.

© Photo : Пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски

Что говорит закон?

Как заявили в прокуратуре, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 10 лет.

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За изготовление и использование фальшивых документов местное законодательство предусматривает до пяти лет заключения, штраф в размере 550-950 условных единиц (27,5-47,5 тысячи леев, а это 1,6-2,7 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка), или 180-240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.