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Пожар

Почему в Приднестровье случилось три пожара за один день

CC0 / Pixabay / ernie
Происшествия
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В разных районах Приднестровье в течение одного дня зафиксировали три пожара, практически каждый из которых пришлось тушить в течение нескольких часов.

ТИРАСПОЛЬ, 7 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Три пожара за один дней произошли в разных районах Приднестровья. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Авария со смертельным исходом на трассе Тирасполь-Каменка
© Photo: МВД ПМР
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Из искры возгорится пламя

Ветер, искра, пожар – по такому сценарию случилось возгорание на территории одного из домовладений в селе Плоть Рыбницкого района. Владелица приусадебного участка сжигала сухую листву недалеко от сарая с дровами.

"Убедившись, что костер догорел, 40-летняя женщина ушла в дом. Тут-то и произошла неприятность. Искры от тлевших углей попали на складированные поленья. Огонь заметили соседи и сообщили хозяйке, которая вызвала службу пожаротушения", - пояснили в МВД.

Очаг возгорания удалось локализовать. Огонь повредил лишь несколько дров, хозяйственная постройка осталась нетронутой пламенем.

Тушили несколько часов
Пожар в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Огненная стихия разбушевалась также на территории сельхозбригады одной из фермерских организаций в селе Кицканы. Загорелись контейнеры, подготовленные для хранения собранного урожая. Понадобилось четыре часа для ликвидации возгорания. Спасателям удалось уберечь от пламени склад для хранения овощей, однако огонь уничтожил 50 контейнеров.

Самый крупный из трех пожаров случился на территории кладбища в микрорайоне Западный города Тирасполь. Для того, чтобы остановить огненную стихию и предотвратить повторное воспламенение, спасателям понадобилось около пяти часов.

"Загорелась стихийная свалка. Вспыхнули поминальные венки, сухая листва и ветки, собранные у могил. Пожарную службу вызвали проезжавшие мимо очевидцы", - отметили в МВД.

Причины возгорания и материальный ущерб в последних двух случаях устанавливаются. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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Теги:
спасатели, пожарные, пожар, Приднестровье
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