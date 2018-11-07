ЧП в одном из детских садов Кишинева: потребовалась помощь спасателей

Вопиющий случай: в столичном детском саду на Буюканах разбились несколько ртутных термометров.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Происшествие в детском саду: в среду после обеда помощь спасателей понадобилась в дошкольном образовательном учреждении по улице Николай Костин, где разбились несколько ртутных градусников, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным происшествиям.

"Звонок в Службу 112 поступил в 13.58. На место прибыли специалисты, которые провели очистку помещения от ртути", - отметили в ведомстве.

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Там подчеркнули, что, по предварительным данным, коробка с градусниками упала на пол, в результате чего шесть термометров разбились.

"В помещении, где произошло происшествие, не находились дети. Они были в другом блоке здания", - добавили в Гениспекторате.

Специалисты призывают граждан сразу обращаться в службу спасения 112, если разбился ртутный градусник. При этом в помещении, где это произошло, необходимо открыть окна и закрыть дверь, чтоб пары ртути не распространялись по остальным комнатам. Спасатели не рекомендуют собирать ртуть пылесосом или веником, потому что использование этих методов может повысить дозу воздействия паров.