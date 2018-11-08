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Девушка закрывает лицо руками

Банда милашек: четыре девицы "обнесли" магазин одежды

© Fotolia / Aleksey Ipatov
Происшествия
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Полиция разыскивает компанию девушек, которые подозреваются в краже в одном из торговых центров Кишинева.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. На фотографиях, которые публикует в социальных сетях полиция, обычно красуются преступники не самой приятной наружности — это или угрюмые небритые мужчины, которые смотрят исподлобья, или насупленные подростки-"гопники".

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CC0 / Pixabay / 4711018
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 Однако на этот раз у подозреваемых внешность совсем не криминальная — по подозрению в краже разыскиваются четыре миловидные, на вид вполне благополучные девушки.

На кадрах камеры слежения компания хорошо одетых и тщательно причесанных девушек заходит в магазин и "трется" вокруг прилавков, перебирая груды одежды. По подозрению полиции, именно они совершили кражу в одном из торговых центров Кишинева. Ролик с предполагаемыми малолетними преступницами размещен на официальной страничке полиции Кишинева в социальной сети.

Patru tinere căutate de Poliția Capitalei pentru furt
© Photo: Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Полиция разыскивает компанию девушек, которые подозреваются в краже в одном из торговых центров Кишинева
По подсчетам магазина, после визита девиц бутик лишился одежды на сумму 1600 лей. Когда девушек найдут, им грозит штраф в размере до 67,5 тысяч леев или тюремное заключение на срок до четырех лет.

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Теги:
полиция, девушки, кража
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