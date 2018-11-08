Банда милашек: четыре девицы "обнесли" магазин одежды

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. На фотографиях, которые публикует в социальных сетях полиция, обычно красуются преступники не самой приятной наружности — это или угрюмые небритые мужчины, которые смотрят исподлобья, или насупленные подростки-"гопники".
На кадрах камеры слежения компания хорошо одетых и тщательно причесанных девушек заходит в магазин и "трется" вокруг прилавков, перебирая груды одежды. По подозрению полиции, именно они совершили кражу в одном из торговых центров Кишинева. Ролик с предполагаемыми малолетними преступницами размещен на официальной страничке полиции Кишинева в социальной сети.