Банда милашек: четыре девицы "обнесли" магазин одежды

Полиция разыскивает компанию девушек, которые подозреваются в краже в одном из торговых центров Кишинева.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. На фотографиях, которые публикует в социальных сетях полиция, обычно красуются преступники не самой приятной наружности — это или угрюмые небритые мужчины, которые смотрят исподлобья, или насупленные подростки-"гопники".

Однако на этот раз у подозреваемых внешность совсем не криминальная — по подозрению в краже разыскиваются четыре миловидные, на вид вполне благополучные девушки.

На кадрах камеры слежения компания хорошо одетых и тщательно причесанных девушек заходит в магазин и "трется" вокруг прилавков, перебирая груды одежды. По подозрению полиции, именно они совершили кражу в одном из торговых центров Кишинева. Ролик с предполагаемыми малолетними преступницами размещен на официальной страничке полиции Кишинева в социальной сети.

По подсчетам магазина, после визита девиц бутик лишился одежды на сумму 1600 лей. Когда девушек найдут, им грозит штраф в размере до 67,5 тысяч леев или тюремное заключение на срок до четырех лет.