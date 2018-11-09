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В Приднестровье обнаружили человеческие останки, пролежавшие в земле 70 лет

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Необычную находку обнаружил житель одного из приднестровских сел, который проводил строительные работы на своем участке.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Во время строительных работ на придомовом участке 43-летний житель села Большой Молокиш Рыбницкого района увидел каменную плиту, в которой оказались замурованными человеческие кости и два глиняных горшка.

"Находка была обнаружена на глубине 70 см. По звонку сельчанина к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

По словам специалистов, останки пролежали в земле около 70 лет.

Проводится проверка, а также назначен ряд специальных исследований для выяснения всех обстоятельств.

Теги:
находка, останки, Приднестровье
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