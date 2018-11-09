Леденящая история: отец принуждал дочь к сексу и угрожал убить

Кошмарная история в Ниспоренах: отец угрожал несовершеннолетней дочери смертью и хотел ее изнасиловать. Девочка рассказала одноклассникам, что после этого готова покончить жизнь самоубийством.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. За попытку изнасилования несовершеннолетней дочери житель Ниспорен получил 12 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

С 2014 года мужчина несколько раз хотел вступить в половую связь со своей дочерью, которой на тот момент было 12 лет. Свои попытки он пробовал совершать в то время, когда никого из родственников не было дома. Он дожидался, когда жена уйдет на работу, и угрожал девочке смертью. Свои домогательства он продолжил и после смерти супруги.

Зверство в глубинке: мужчина изнасиловал и убил соседку>>>

Девочка пожаловалась одноклассникам, рассказав, что после пережитого ей хочется свести счеты с жизнью. После этого к делу подключились сотрудники правоохранительных органов, и мужчину задержали. До вынесения приговора он находился под предварительным арестом. Мужчина не признал вину.