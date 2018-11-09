Двое пьяных на дороге: чем завершилась история в Приднестровье

Авария, спровоцированная водителем в нетрезвом состоянии, произошла на 26-ом километре трассы Тирасполь – Каменка, в районе села Буторы.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Двое мужчин в нетрезвом состоянии попали в аварию в Григориопольском районе на трассе Тирасполь – Каменка, сообщили в пресс-службе МВД приднестровского региона. Один из них скончался в реанимации, другой отделался переломом ключицы.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний сельчанин не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением Volkswagen Sharan", - отметили в МВД.

Автомобиль, выехав с проезжей части, врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался в реанимационном отделении Центральной больницы.

"У пассажира иномарки, 45-летнего жителя села Малаешты, медики диагностировали закрытый перелом правой ключицы. В момент ДТП мужчина также был нетрезв", - пояснили в МВД региона.

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Пострадавший сейчас проходит лечение в травматологическом отделении Центральной клинической больницы региона. По факту случившегося проводится проверка.