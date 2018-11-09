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Работа детского сада. Архивное фото

Крик, брань и рукоприкладство в детсаду Кишинева: что говорят в полиции

© Sputnik / Михаил Мордасов
Происшествия
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Вопиющий случай в столичном детском саду обсуждают родители, а также полиция, которая уже выступила с комментарием по поводу агрессии в отношении детей со стороны работников одного из дошкольных учреждений.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Суровые условия в одном из детских садов Кишинева: сотрудники дошкольного образовательного учреждения №185 в столичном секторе Буюканы не просто повышают голос на своих воспитанников, а буквально кричат, бранятся и поднимают руку на малышей. Об этом рассказала жительница Кишинева, поделившись аудиозаписями того, как обращаются с детьми в садике, в который ходит ее ребенок.

Она написала на своей странице в соцсети Facebook, что кошмар в ее семье начался, когда дочка начала посещать детский сад.

"Первые 3-4 дня ребенок ходил в садик с большим желанием и удовольствием, потому что мы говорили, что там будет хорошо, там много детей, там можно много играть и там много интересных занятий", - отметила женщина.

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Однако, как подчеркнула она, вопреки ожиданиям на практике все вышло совсем не так.

"Оказалось, что каждый день я отправляю своего ребенка туда, где детей обзывают, обижают, пугают, оскорбляют и даже могут ударить, и это происходит в наше время... Мой ребенок начинает дрожать от страха, когда слышит о детском садике", - добавила жительница Кишинева.

По ее словам, подобное отношение к детям фиксируется все чаще. Женщина отметила, что с пониманием относится к проблеме нехватки воспитателей и вспомогательного персонала, но это не дает никому никакого права обращаться с детьми таким образом.

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Молднет сотрясло – репосты, комментарии и аналогичные жалобы, но уже на персонал других дошкольных образовательных учреждений столицы. Многие пользователи предлагают оснастить все помещения детсадов web-камерами, чтобы родители могли наблюдать за своими чадами. Это, по их мнению, может свести на нет случаи агрессии со стороны персонала к детям.

В ситуацию вмешались и правоохранительные органы. В столичном управлении полиции прокомментировали публикации, где сообщалось, что дети подвергались физической и вербальной агрессии в одном из детсадов столицы со стороны персонала дошкольного учреждения.

"Сотрудники правоохранительных органов ознакомились с этим случаем. На место прибыли представили столичной полиции для выяснения обстоятельств дела при участии всех ответственных лиц указанного учреждения", - отметили в инспекторате.

В полиции призвали граждан в аналогичных случаях обращаться в Службу спасения 112. 

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