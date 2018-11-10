Побоище в центре Кишинева: задержан иностранец, один человек в больнице

Видео задержания в одном из столичных баров: разнимать драку приехали полицейские и сотрудники спецназа Fulger.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Тяжелая ночь в одном из баров в центре столицы: двое посетителей подрались. Разнимать дебоширов приехали полицейские и сотрудники спецназа Fulger.

Звонок о происшествии поступил на единый номер Службы спасения 112 около 23.00. Инцидент произошел в баре на бульваре Штефана чел Маре.

"Полицейские незамедлительно выехали на место. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами в возрасте 38 и 44 лет", - сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

Выяснилось, что затеял драку иностранец, который давно находился в конфликте с жертвой.

"Пострадавшего мужчину доставили в больницу скорой помощи, а нападавшего – в центральный инспекторат полиции для выяснения всех обстоятельств. В зависимости от степени травм, которые получил пострадавший, задержанный будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - отметили в полиции.