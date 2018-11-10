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Двери троллейбуса

Стрельба по троллейбусам: в полиции Кишинева прокомментировали инцидент

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В столичной полиции предоставили детали инцидента, который произошел накануне вечером, когда неизвестные обстреляли два троллейбуса из пневматического оружия.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, который произошел в пятницу вечером, когда возле столичного цирка обстреляли два троллейбуса, заявил Sputnik замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

Ночная стрельба по троллейбусу в Кишиневе
© Photo: Facebook / Mihail Bagas
Ночная стрельба по троллейбусу в Кишиневе

Ранее сообщалось, что неизвестные на автомобиле открыли огонь из пневматического оружия по двум троллейбусам, в которых находились люди. Инцидент произошел на бульваре Ренаштерий у столичного цирка, как раз, когда многие люди возвращались с работы домой. На место происшествия сразу выехали глава столичного управления электротранспорта Дорин Чорный и полиция.

"Пока никаких деталей по этому случаю мы предоставить не можем. Инцидент произошел после восьми вечера. Эксперты работают над тем, чтобы установить каким образом были разбиты стекла троллейбусов, из какого типа оружия велась стрельба. Пока рано говорить о чем-то", - сказал Мушук.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием этого случая. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

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