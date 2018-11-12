На дороге в Кагульском районе разлилось 25 тонн подсолнечного масла

Спасатели промыли трассу, чтобы восстановить нормальное дорожное движение на этом участке.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Благодаря оперативной работе спасателей удалось оперативно ликвидировать последствия аварии на трассе близ села Тартаул-де-Салчие, где перевернулся грузовик с 25 тоннами подсолнечного масла.

Авария произошла вечером в воскресенье, 11 ноября, на трассе в Кагульском районе. Грузовик, перевозивший подсолнечное масло съехал в кювет, а 59-летний водитель получил травмы средней тяжести.

Вызов был принят службой 112 в 21.13 минут, бригады спасателей и пожарных были направлены на место происшествия. Водителя доставили в больницу.

Спасатели также очистили трассу от масла, которое разлилось по дорожному полотну, создав серьезную опасность для дорожного движения.