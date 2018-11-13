Мальчик, сбитый на "зебре" на Буюканах, находится в критическом состоянии

Врачи борются за жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП в Кишиневе, жизнь его сестры вне опасности.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Мальчик, который был сбит на пешеходной "зебре" водителем на улице Василе Лупу в столичном сектора Буюканы, находится в критическом состоянии, сообщили Sputnik Молдова в кишиневской детской больнице им. Игнатенко.

Восьмилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, у него диагностирован ушиб мозга, абдоминальные и другие травмы. Ребенок находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Сестра пострадавшего мальчика проходит лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное, угрозы для жизни девочки нет.

Вечером 12 ноября, в понедельник, на улице Василе Лупу в Кишиневе автомобиль сбил 53-летнюю женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходной "зебре". Женщину, бабушку детей, госпитализировали в больницу скорой помощи.

Водитель, 32-летний мужчина, заявил, что не заметил пешеходов. По заявлению полиции, он не был пьян.