Пожар на одной из улиц Кишинева: автомобиль сгорел почти дотла - видео

Пожар на одной из улиц в Кишиневе: помощь спасателей понадобилась на улице Миорица.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Легковой автомобиль практически полностью сгорел на одной из улиц Кишинева.

"Во вторник после обеда помощь пожарных потребовалась для тушения автомобиля Peugeot, который загорелся на улице Миорица в столице. Звонок в 112 был принят в 12.57. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей, которые потушили возгорание в 13.35", - заявили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Там также сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, огонь уничтожил порядка 90% автомобиля. Все обстоятельства и причины пожара выясняются.