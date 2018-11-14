Миллионы на преступном бизнесе: как в Молдове зарабатывают незаконно

Миллионы леев, сложная схема продажи наркотиков и необычный способ "замести следы": следствие по делу о контрабанде и торговле наркотиками закончилось - дело передано в суд.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершили и передали в суд уголовное дело по факту контрабанды, продажи наркотиков и отмыванию денег в отношении членов преступной группировки, которые удивили сотрудников правоохранительных органов необычным способом ведения незаконного бизнеса.

Контрабанда необычным путем

В рамках расследования установлено, что лидер преступной группировки развернул свой криминальный бизнес с использованием современных инструментов.

"Синтетические наркотики PVP, LSD, LSD-25, а также другие психотропные вещества завозились в Молдову по почте и международными пассажирскими маршрутами. Наркотики прятали в различных предметах", - сообщили в прокуратуре.

Уникальная схема продажи наркотиков

Ранее в прокуратуре сообщали, что для реализации товара лидер группировки использовал необычную схему, ее уникальность заключалась в том, что продавец и покупатель никогда не встречались и даже не были лично знакомы.

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Для этого была создана закрытая группа в одном из мессенджеров, где размещалась информация о продаже наркотиков. В закрытый чат отправлялся номер счета или электронные кошелек, куда должны были перевести деньги за покупку психотропных веществ. Покупатель подтверждал перевод денег в закрытом чате, присылая фото чека, после чего получал ссылку с картой местности, где он мог забрать наркотики.

Сообщения между собеседниками в секретном чате удалялись, что усложняло расследование.

Миллионы, заработанные незаконным путем

Правоохранительные органы установили, что до июля этого года преступная группировка продала на территории Молдовы наркотиков на сумму, превышающую шесть миллионов леев. Чтобы скрыть происхождение финансовых средств, полученных после незаконного бизнеса, на банковских счетах, ранее открытых на имена третьих лиц – членов преступной группы, покупалась криптовалюта.

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Прокуроры наложили секвестр на сумму свыше миллиона леев. За продажу наркотиков Уголовный кодекс Республики Молдова предусматривает тюремный срок от семи до пятнадцати лет, за отмывание денег — от пяти до десяти лет, а за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах — от трех до десяти лет.