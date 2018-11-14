Женщина выбросила новорожденного младенца в уличный туалет

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Даже видавшие виды полицейские были шокированы, когда обнаружили в уличном туалете в одном из сел Фалештского района бездыханное тело новорожденного младенца.

Тело новорожденного нашли вечером 13 ноября. Виновница установлена — это 22-летняя жительница села Новые Фалешты, которая родила ребенка дома, а затем выбросила его в туалет во дворе дома.

По информации судебных медиков, ребенок был здоровым и доношенным.

Женщина не состояла на медицинском учете по беременности.

У нее есть годовалый сын.