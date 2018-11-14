Опасный гололед: полтора десятка людей пострадали в авариях в Приднестровье

В приднестровском регионе из нескольких за сегодняшний день ДТП два случились на трассе Тирасполь–Каменка с маршрутками, в каждой из которых ехало больше десятка людей.

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Несколько аварий произошли в Приднестровье за сегодняшний день. Участниками двух из них, произошедших на трассе Тирасполь–Каменка, стали маршрутки. В обоих случаях водители транспортных средств не пострадали, но вот часть пассажиров оказалась на больничной койке.

В первом инциденте микроавтобус Volkswagen двигался из Рыбницы в Кишинев. На скользкой дороге иномарку занесло.

"Выехав с проезжей части, автомобиль опрокинулся на бок. Из 14 пассажиров пострадали двое. Оба госпитализированы в Центральную районную больницу", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Во втором случае микроавтобус "Газель" с 13 пассажирами, совершавший рейс из села Попенки в Рыбницу, занесло на скользкой дороге.

"Автомобиль выехал с проезжей части и опрокинулся на бок. Шестеро человек были госпитализированы в Центральную районную больницу, семеро – после оказания неотложной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - пояснили в МВД.

По предварительной версии автоинспекторов, причиной обоих ДТП стало то, что водители не выбрали безопасную скорость движения. Как следствие, они "не справились с управлением транспортными средствами в условиях гололеда".