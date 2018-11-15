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Пожар

Их не успели спасти: два человека погибли в Молдове в результате пожаров

CC0 / Pixabay / ernie
Происшествия
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Кошмарные сутки: пожары унесли жизни двух человек на севере Молдовы. Спасатели рассказали детали происшествий.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. С начала года в Молдове произошло порядка полторы тысячи пожаров, в результате которых погибли 84 человека. Только за последние сутки, по данным Генинспекората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, зарегистрировано два трагических случая.

В первом эпизоде пожар произошел в селе Вадул-Рашков Шолданештского района. По предварительным данным, в результате возгорания в жилом доме погиб 57-летний мужчина. Огонь уничтожил имущество в одной из комнат, фасад и крышу постройки. Пожар потушили два спецрасчета. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Второй трагический случай произошел в селе Раковэц Сорокского района. Звонок на единый номер службы спасения 112 поступил в 17.08. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что загорелось постельное белье на кровати. По предварительным данным, скорее всего пожар произошел из-за неосторожности во время курения, позже было найдено тело 50-летнего хозяина дома.

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