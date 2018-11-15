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Самые громкие преступления четверга в Молдове

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Эти факты обнародовали в четверг органы правопорядка Молдовы - узнайте о громких преступлениях.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Четверо мужчин в возрасте от 30 до 48 лет были задержаны в Молдове по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Оргееве.

Сбывали даже в тюрьмы

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, речь идет о сбыте психотропного препарата Subutex, который незаконно ввозили в Молдовы из стран ЕС и Украины. Это вещество продавали малыми партиями по 1,5 тысячи леев каждая. Покупателями "товара" были и заключенные тюрем страны.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Грабили иностранцев

А в Кишиневе задержали членов ОПГ, грабивших иностранцев. Подозреваемые – выходцы из гагаузского региона, им от 20 до 30 лет, сообщает пресс-служба Управления столичной полиции.

Следствию известно, что 22 сентября 2018 года подозреваемые проникли в расположенную на Буюканах квартиру, где живет 60-летний иностранец. Угрожая жильцу, они похитили материальные ценности на сумму свыше пяти тысяч леев.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее их привлекали к ответственности в связи с аналогичными преступлениями.

 

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Теги:
Кишинев, Оргеев, преступления, грабеж
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