В Кишиневе из-за недостроенной мансарды десятки жизней находятся под угрозой

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В Кишиневе под угрозой остается дом на улице Минской, 49/2 – из-за того, что мансарду на его крыше не достраивают, стены здания стремительно приходят в негодность.

По словам жильцов дома, свое обещание продолжить строительные работы до конца октября 2018 года застройщик так и не выполнил.

"А дело идет к зиме, погода портится, уже идут дожди. Мы скоро останется без стены подъезда", - заявила для Sputnik женщина по имени Галина, проживающая в этом доме.

Ранее Sputnik сообщал о том, что из-за незавершенных работ по возведению мансарды стена одного из подъездов, изрядно "напитавшаяся" водой, может в любой момент рухнуть. Позже появилась информация о том, что проектом возведения мансард в этом и других домах занималась фирма Alef-Imobil SRL, у которой уже много лет проблемы с обманутыми покупателями квартир.

Более месяца назад представитель Alef-Imobil SRL, новый авторизированный администратор этой компании Инна Баркарь, в официальном письменном ответе сообщила для Sputnik, что до конца октября 2018 года мансарда будет достроена, и средства на проведение этих работ уже найдены.

"Также нужно было время на выдачу необходимых документов, которые были у Антикоррупционной прокуратуры, заведшей уголовное дело на ряд лиц, обвиняемых в неправомочном обращении с жильцами, заключившими инвестиционный контракт с Alef-Imobil SRL. Проблемы со строительством возникли и потому, что у компании не было денежных средств на его осуществление", — написала Баркарь >>>

Правда, автор письма не уточнила, будет ли при этом отреставрирован подъезд в тех местах, где стена пришла в плачевное состояние именно из-за незавершенного строительства мансарды.