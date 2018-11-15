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Из-за действий строительной фирмы Рышкановка может уйти под воду

© Sputnik / Julien Mattia
Происшествия
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Жильцы дома № 7/3 по столичной улице Димо борются с фирмой-застройщиком, собирающейся возвести многоэтажку прямо у них под окнами - десятки деревьев для этой цели уже вырублены.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Спил десятков здоровых деревьев и разрушение зеленой зоны близ дома № 7/3 на столичной улице Димо стали предметом обсуждения членов парламентской постоянной комиссии по вопросам окружающей среды и регионального развития.

Что решили депутаты

Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты провели публичные слушания, на которых узнали мнения жильцов дома. Те же, в свою очередь, сообщили, что деревья были спилены на территории, огороженной для строительства многоэтажного дома с подземной парковкой.

По мнению законодателей, спил деревьев на этой территории противоречит Закону о зеленых насаждениях в городских и сельских поселений. Депутаты считают, что права местных жителей оказались нарушены.

Комиссия постановила проинформировать Генеральную прокуратуру, Национальный антикоррупционный центр и Генеральный инспекторат полиции об этом происшествии и затребовать информацию обо всех его обстоятельствах.

Застройщик "идет навстречу" грунтовым водам

Зеленый массив перед домом по адресу улица Димо, 7/3 был уничтожен в понедельник, 12 ноября. В этот день фирма-застройщик с помощью сотрудников частного охранного предприятия и группы подростков огородила территорию перед девятиэтажным жилым домом, поставив строительный забор. Затем начался спил деревьев.

"Их посадили наши родители, за ними ухаживали мы. Теперь этих деревьев нет. Их, кстати, посадили с целью удержать грунт от размывания подземными водами", - сообщила в прямой трансляции в соцсетях жительница дома Татьяна Меделян.

По ее словам, строить на этом участке попросту нельзя, так как под верхним слоем почвы – грунтовые воды.

"Об этом известно еще с тех пор, как строился наш дом. Тогда были приняты все меры предосторожности. Но теперь из-за действий застройщика подземные воды, едва начнут рыть котлован, выйдут на поверхность", - сказала Меделян.

Вход на огороженную территорию все эти дни охраняют сотрудники ЧОП.

Весомо ли слово и.о.?

Во вторник утром и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну приехал на место предполагаемого строительства и заявил, что подписал в этот день постановление о приостановке строительных работ и действия авторизации.

Но после обнародования распоряжения и.о. мэра работы внутри огороженного периметра продолжались, из-за чего местным жителям, по их словам, пришлось дважды вызывать участкового полицейского.

Некоторые кишиневцы, обсуждая эту проблему в соцсетях, предположили, что территорию под строительство продолжили расчищать по вполне очевидной причине – распоряжение и.о. мэра было составлено с процедурными нарушениями, так как на документе не было печати мэра, а стоит лишь печать протокольного отдела муниципальной администрации.

Решение муниципального совета

В четверг муниципальный совет Кишинева постановил отменить собственное решение от 2015 года, согласно которому территория на улице Димо была отдана в аренду частному юрлицу в обмен на землю по улице Лермонтова.

Но жильцы дома, перед которым намереваются возвести здание-катастрофу, не собираются расслабляться и намерены, если понадобится, отстаивать свои права в суде, а также призвать к ответу виновных в спиле вполне здоровых деревьев.

Так кто же виноват в уничтожении зеленой зоны?

По требованию граждан предъявить документы, разрешающие спил деревьев, им показали копию авторизации, выданной Агентством окружающей среды за подписью его директора Вячеслава Гаврилаша, а также приложенную к нему характеристику, где указаны 29 зеленых насаждений различных видов – каштаны, липы, клены и т.д.

Кстати, несколько спиленных деревьев упали на расположенные рядом мастерские художников и повредили крышу одного из этих строений. Соответственно, если следовать букве закона, виновные в этих действиях должны ответить и за этот ущерб, причиненный чужому имуществу.

Остается добавить, что в эти же дни несколько десятков здоровых деревьев было спилено в столичном Парке афганцев и на других участках Московского проспекта. Неужели и там кто-то что-то собирается строить?!

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Теги:
строительство, Кишинев
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