Выстрел в голову: в Кишиневе нашли мертвого полицейского

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Сотрудник Национального инспектората патрулирования найден мертвым утром в пятницу, об этом сообщает пресс-служба Национального инспектората полиции.

По данным следствия, тело 48-летнего полицейского нашли в 8.30 утра на улице Студенческой в столичном секторе Рышкановка.

"У погибшего огнестрельная рана в области головы. На месте происшествия нашли оружие сотрудника полиции, которым он владел законно. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.