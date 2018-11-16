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Черный берет

Криминальная Молдова - самые громкие преступления пятницы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Узнайте о неожиданных и даже несколько экзотичных правонарушениях, произошедших в Кишиневе и по всей стране.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Пятница в Молдове стала богатой на раскрытые и расследуемые преступления самых разных "стилей и жанров".

"Обувная" мафия

По данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сотрудники этого ведомства и Таможенной службы три месяца "вели" преступную группу, незаконно сбывавшую товар, который закупали под Одессой на "Седьмом километре" и ввозили в Молдову через Приднестровье.

Обувь, видеокамеры, компьютеры и другой товар сбывали в Кишиневе, Бельцах и Каушанах.

Авария
CC0 / Pixabay / petrabosse
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Из-за того, что преступники избегали оплаты таможенных пошлин, они нанесли ущерб государству в 3,5 миллиона леев.

Семь человек задержали организовавшие засаду на трассе Новые Анены-Кишинев бойцы "Фулджера". В 17 населенных пунктах проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Гиперпьянство на дорогах

Стало известно, что накануне, в четверг, в Кишиневе, на Мунчештском шоссе, в состоянии алкогольного опьянения был задержан водитель такси в момент перевозки пассажиров.

На просьбу патрульных представить необходимые документы, водитель не смог даже связать два слова. Таксист признался, что употреблял алкогольные напитки. Алкотест выявил, что в воздухе, выдыхаемом водителем, содержится 0,92 промилле алкоголя. Нарушителю грозит штраф в размере более 50 тысяч леев, а также лишение водительских прав.

Статистика по Кишиневу

За минувшие семь дней по подозрению в кражах и наркоторговле задержаны 23 человека в Кишиневе, сообщает пресс-служба столичного управления полиции. За конфликты в семье "повязали" 72 жителя столицы, за нарушение спокойствия – 108 человек, за хулиганство – 162, а также 14 лиц объявлены обвиняемыми по уголовным делам.

Есть и хорошие новости

Две недели в Молдове идет кампания по добровольной сдаче незаконно хранимого огнестрельного оружия. Жители страны передали полиции 56 единиц оружия и 28 боеприпасов.

А в результате обысков, проведенных полицией, были изъяты еще 15 единиц гладкоствольного и 4 единицы пневматического оружия.

Кампания по сдаче оружия и боеприпасов продлится до 23 января 2019 года.

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Теги:
полиция, Кишинев, Молдова, преступление
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