Крупная спецоперация правоохранителей: задержаны контрабандисты

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Более 15 обысков, семь задержанных человек и товар на 3,5 миллиона леев. Таков итог крупной спецоперации, проведенной Национальной таможенной службой Молдовы и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью.

По данным следствия, за группировкой вели слежку на протяжении трех месяцев. За это время удалось собрать доказательства факта контрабанды в особо крупном размере.

Что обнаружили правоохранители

Сотрудники ответственных органов выяснили, как действовали преступники, а также узнали маршруты поездок, места поставки, хранения и продажи контрабандного товара.

"Вещи закупали на рынке "Седьмой километр" близ Одессы в Украине. Затем все это завозили в Республику Молдова через в обход таможенных постов внутреннего контроля", - говорится в сообщении.

Пятерых участников группировки задержали с поличным из засады на трассе Новые Анены – Кишинев 13 ноябpя. Помощь оказали бойцы отряда "Фулджер".

В 17 населенных пунктах проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Были проведены обыски в нескольких машинах злоумышленников. В двух из них нашли одежду и обувь.

Несколько обысков

Операция продолжается, проходят обыски еще в 17 местах. Обыскивают как дома подозреваемых, так и множество торговых точек в Кишиневе, Бельцах и каушанах.

Обнаружено много одежды и обуви, все они без документов о происхождении.

Также задержаны еще два человека, подозревается, что они выступали посредниками между продавцами и покупателями товара.

Стоимость всех найденных вещей оценивается в 3,5 миллиона леев.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит тюремное заключение от трех до десяти лет.