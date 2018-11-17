Патрульные выручили из беды четверых детей на заснеженной дороге

Машину с детьми унесло в кювет во время снегопада.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Патрульный экипаж выручил из беды четырех детей, которые оказались в автомобиле, улетевшем в кювет на заснеженной трассе в субботу утром.

Полицейские обнаружили машину марки Hyundai на трассе Хынчешты — Кишинев. Автомобиль не удержался на скользкой дороге и скатился в канаву, откуда водитель уже не мог его вывести самостоятельно.

Опасный гололед: полтора десятка людей пострадали в авариях в Приднестровье>>>

В салоне автомобиля находились четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет. За рулем машины был 51-летний мужчина, который работает тренером, детей он вез на соревнования.

В результате происшествия никто не пострадал. Работники полиции помогли водителю вытащить автомобиль на дорогу, а также посадили детей в маршрутный микроавтобус, чтобы те успели на соревнования.

Национальная инспекция по патрулированию сообщает, что в течение 24 часов в связи с погодными условиями произошло 12 дорожно-дорожных происшествий, в результате чего 13 человек получили травмы, погибших нет.