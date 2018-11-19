На скользкой дороге у Хынчешт перевернулся микроавтобус: четверо пострадали

На всей территории страны снегопад, в итоге - число ДТП резко выросло.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Четверо пассажиров микроавтобуса попали в больницу после того как машина не удержалась на скользкой дороге и перевернулась, улетев в кювет.

Инцидент произошел на шоссе близ Хынчешт, микроавтобус выполнял рейс по маршруту Кагул-Кишинев. Авария произошла утром в понедельник, приблизительно в 8.00.

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По данным полиции, 31-летний водитель не справился с управлением из-за погодных условий: дорога была покрыта мокрым снегом, плюс - плохая видимость.

По данным Национального инспектората по патрулированию, за последние сутки на дорогах страны произошло четыре ДТП. На трассах национального значения дежурят 53 патрульных экипажа, более ста сотрудников полиции.

На территории всей страны продолжается снегопад, движение транспорта затруднено.