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ДТП

Опасные дороги Молдовы: шокирующие фото ДТП в республике

© Photo: Facebook / Gheorghe Cavcaliuc
Происшествия
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На Молдову обрушились снегопады, но не все автовладельцы оказались готовы к непогоде: полиция предоставила детали происшествий за минувший день.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию подвел первые итоги снегопадов, которые обрушились на республику в понедельник.

"К настоящему моменту из-за превышения скоростного режима, потери контроля над управлением автомобилем и отсутствия зимних шин на дорогах страны произошло шесть ДТП, в результате которых травмы получили 28 человек", - сообщили в инспекторате.

Accident rutier
© Photo: Facebook / Gheorghe Cavcaliuc
ДТП

Советы полиции:

- необходимо "переобуть" авто на зимние шины;

- регулировать скоростной режим в соответствии с погодными условиями;

- использовать систему освещения, а также систему кондиционирования для лучшей видимости;

- соблюдать достаточное расстояние, чтобы можно было безопасно остановиться;

- периодически проверять аккумулятор автомобиля;

- быть осторожным во время движения, особенно ночью;

- начинающим водителям рекомендуется отказаться от управления авто в непогоду, в ночные часы, а также избегать дальних поездок из-за недостаточного опыта управления машиной.

"На данный момент на дорогах страны работает 53 экипажа Нацинспектората по патрулированию", - сообщили в ведомстве.

Accident rutier
© Photo: Facebook / Gheorghe Cavcaliuc
ДТП

В случае необходимости автовладельцев просят либо сообщать о проблемах ближайшему экипажу по патрулированию, либо обращаться по телефону единой службы спасения 112.

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