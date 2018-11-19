Перевернутые и застрявшие в снегу авто: печальные итоги непогоды в Молдове

Молдавские спасатели показали на видео, как водители застревают на дорогах республики и что делать в такой ситуации.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Спасатели подвели первые итоги обрушившихся на Молдову снегопадов.

"За последние часы спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД отбуксировали несколько транспортных средств, которые съехали с проезжей части из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщили в структуре.

В первом случае помощь спасателей потребовалась близ населенного пункта Сочитены Яловенского района, где рейсовый микроавтобус "Бешалма-Кишинев" съехал с проезжей части и перевернулся. В транспортном средстве находились 14 человек. Никто из них, как сообщили в инспекторате, не пострадал. Спасатели отбуксировали микроавтобус.

Аналогичную помощь сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД оказали на дорогах в Страшенском, Дубассарском, Яловенском, Каларшском и Оргеевском районах.

По данным Генинспектората, машина "скорой" помощи, которая торопилась к пациенту, оказалась заблокирована близ населенного пункта Селиште Оргеевского района. Спасатели разблокировали автомобиль, чтобы специалисты смогли добраться до больного.