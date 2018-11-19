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Собаки, убитые в Некрополе для животных

Криминальная Молдова: самые громкие преступления понедельника - видео

© Photo : Очевидец
Происшествия
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Многократный незаконный переход границы, авария на угнанном автомобиле, штраф за изуверство и другие преступления в Молдове, о которых стало известно в понедельник.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Национальное агентство по продовольственной безопасности оштрафовало в Кишиневе мужчину на 1,2 тысячи леев за изуверское обращение с животными. Некоторое время назад в Сети появился ролик, где видно, как некий субъект отлавливает бродячих собак металлическими щипцами, причиняя животным сильные страдания.

И снова дело – табак

Сотрудники Таможенной службы на КПП "Албица" в Румынии предотвратили попытку контрабанды сигарет молдавского происхождения.

Депрессия
CC0 / Pixabay / Anemone123
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Как передает пресс-служба румынских пограничников, для прохождения пограничных формальностей на КПП "Албица-Яссы" на автомобиле Volvo прибыл тридцативосьмилетний гражданин Румынии.

В результате тщательного досмотра транспортного средства при помощи служебной собаки была обнаружена крупная партия незадекларированных сигарет с акцизными марками РМ. Сигареты были спрятаны в специально оборудованных тайниках. Общая стоимость контрабандного товара составляет около пяти тысяч румынских леев.

Оригинальный рецидивист

Гражданин Молдовы тридцати лет подозревается в незаконном пересечении молдо-украинской границы. За минувшую неделю он дважды пытался попасть на территорию соседнего государства. Недавно сотрудники Пограничной полиции РМ заметили нарушителя в приграничной зоне Крокмаз – Староказачье. Мужчина объяснил свой поступок запретом на въезд в Украину. А первую свою попытку незаконного пересечения границы он предпринял 14 ноября.

Нарушителю грозит штраф, неоплачиваемые общественные работы или до двух лет тюрьмы.

Еще немного юмора

А вот этот мужчина решил сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте и прокатился за притороченной к микроавтобусу лестнице. Очевидно, действие происходит в Кишиневе.

Сухим языком цифр

С 12 по 18 ноября, по данным Пограничной полиции Молдовы, было зафиксировано более 160 правонарушений, связанных с пограничным режимом. Задокументированы 183 человека, нарушивших пограничные и миграционные законы Республики Молдова. В том числе 46 лиц нарушили пограничную зону, 54 иностранных гражданина попрали режим пребывания в РМ, 70 водителей проигнорировали правила использования виньеток, пресечена попытка незаконного оборота товаров. 

В Кишиневе неспокойно

В столице задержали 29-летнего предполагаемого угонщика "Мерседеса", припаркованного на улице Соколень. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украл у хозяина машины ключи от нее, угнал авто и угодил с ним в аварию, после чего бросил на месте происшествия. Там его и нашли полицейские. Задержанному грозит до трех лет тюрьмы или до 67,5 тысячи леев штрафа. По данным пресс-службы столичного управления полиции, ущерб, причиненный владельцу автомобиля, составил 38 тысяч леев.

Также в Кишиневе, на улице Армянской, задержали двух жителей столицы 30 и 45 лет в неадекватном состоянии.

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Теги:
собаки, сигареты, граница, Кишинев, угон
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