Двое детей в Криулянском районе пострадали, пытаясь зажечь печь

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Семилетняя девочка и ее семимесячный брат пострадали, пытаясь зажечь печь в своем доме в селе Бэлэбэнешть, Криулянского района, передает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
"Инцидент произошел в понедельник вечером в 20:50. Девочка семи лет и ее семимесячный брат остались одни дома. Возгорание произошло в результате попытки девочки разжечь печь с помощью бензина", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают спасатели, когда она подожгла бензин, в помещении произошел взрыв. В результате этого взрыва дети получили травмы и ожоги лица, головы и рук.
Пострадавших доставили на лечение в Кишинев в Центр матери и ребенка.
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Выясняются все обстоятельства случившегося.
Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает родителей не оставлять детей одних дома, а также не позволять им использовать легковоспламеняющиеся жидкости.