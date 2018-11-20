Снежный вторник Молдовы – борьба с заносами и отголоски аварий

Кишинев и другие населенные пункты Молдовы продолжают расчищать от снежных заносов.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Во вторник коммунальные службы многих населенных пунктов заняты расчисткой дорог от снежных заносов.

Расчистка снега

Мало что удивило кишиневцев накануне, когда многих улиц столицы и вовсе не касалась щетка снегоуборочных машин. По крайней мере, именно такое впечатление создалось вечером в понедельник, глядя на одну из улиц Рышкановки.

Но затем, уже во вторник, претура этого сектора стала наглядно рапортовать об успехах на ниве расчистки проезжей части.

Согласно этим сообщениям, от снега очистили улицы: Флорилор, Руссо, Киевскую, Димо, Студенческую, Александри, Чевкарскую, Микрешть, Петриканскую, Каля Орхеюлуй, Албишоара, Пушкина, Владимиреску, Московский проспект и проспект Ренаштерий Национале (Национального возрождения).

А пресс-служба мэрии Оргеева сообщает, что в городе движение транспорта происходит в зимних условиях, а на протяжении всего понедельника и в ночь на вторник для расчистки улиц от снега были мобилизованы 20 единиц техники.

Работы шли всю ночь, на данный момент вся проезжая часть и тротуары улиц Оргеева очищены от снега. Поверхность асфальта посыпали смесью песка и соли, чтобы избежать образования наледи.

Аварии

Еще накануне в селе Сочитень Яловенского района перевернулся автобус сообщения Кишинев-Бешалма. В результате аварии никто не пострадал.

Погода на среду

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в среду прогнозируется от 0 до -2 градусов по Цельсию, местами слабый снег.