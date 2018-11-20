Снежный вторник Молдовы – борьба с заносами и отголоски аварий

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Во вторник коммунальные службы многих населенных пунктов заняты расчисткой дорог от снежных заносов.
Расчистка снега
Мало что удивило кишиневцев накануне, когда многих улиц столицы и вовсе не касалась щетка снегоуборочных машин. По крайней мере, именно такое впечатление создалось вечером в понедельник, глядя на одну из улиц Рышкановки.
Согласно этим сообщениям, от снега очистили улицы: Флорилор, Руссо, Киевскую, Димо, Студенческую, Александри, Чевкарскую, Микрешть, Петриканскую, Каля Орхеюлуй, Албишоара, Пушкина, Владимиреску, Московский проспект и проспект Ренаштерий Национале (Национального возрождения).
А пресс-служба мэрии Оргеева сообщает, что в городе движение транспорта происходит в зимних условиях, а на протяжении всего понедельника и в ночь на вторник для расчистки улиц от снега были мобилизованы 20 единиц техники.
Работы шли всю ночь, на данный момент вся проезжая часть и тротуары улиц Оргеева очищены от снега. Поверхность асфальта посыпали смесью песка и соли, чтобы избежать образования наледи.
Аварии
Еще накануне в селе Сочитень Яловенского района перевернулся автобус сообщения Кишинев-Бешалма. В результате аварии никто не пострадал.
Погода на среду
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в среду прогнозируется от 0 до -2 градусов по Цельсию, местами слабый снег.