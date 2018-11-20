Криминальный Кишинев – страшные происшествия вторника

За минувшие сутки стало известно о многих преступлениях в Кишиневе, некоторые из них заставляют содрогнуться.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Житель Кантемирского района рискует получить до 20 лет тюрьмы за преднамеренное убийство и разбойное нападение на двух мужчин, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Дело передано в суд.

© Sputnik / Miroslav Rotari Греку: декриминализация или легализация – что будет с наркотиками в Молдове

Напоил и убил

Трагедия произошла второго сентября 2018 года в Кишиневе, в квартире на улице Трандафирилор. Следствию известно, что обвиняемый познакомился со своими будущими жертвами в тот же день немногим ранее на дискотеке в одном из клубов столицы. Все трое отправились домой к одному из новых знакомых подсудимого для распития спиртных напитков. Прокуроры считают, что убийца лишил жизни своих собутыльников и забрал находившиеся в квартире 37 тысяч леев, после чего покинул место трагедии.

Лишь два дня спустя тела мужчин 30 и 31 года нашла мать одного из них. Подозреваемого задержали по горячим следам. Ранее его привлекали к ответственности за кражи и разбои.

Кибернаркодилеры в Кишиневе

В Кишиневе задержаны восемь членов организованной преступной группировки, занимавшиеся распространением наркотиков по всей Молдове. Задержанные находили клиентов через интернет, знакомясь с ними в соцсетях.

Три месяца полицейские "вели" эту ОПГ, члены которой, жители столицы и Каушан в возрасте от 20 до 25 лет, действовали по уже известной широкой публике "схеме" – получив заказ на "зелье", они прятали товар в заранее оговоренном месте. Затем они отправляли покупателям номер расчетного счета, куда те должны были перевести деньги. Получив электронные дензнаки, продавцы сообщали клиентам о местонахождении "посылки".

В 2018 году дилеры продали своего товара на 1,3 миллиона леев, использовав для этого множество банковских карт и электронных кошельков.

Полиция провела обыски по 20 адресам, обнаружив немало "закладок" наркотиков, огнестрельное оружие и банкноты иностранной валюты.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще одна "наркотическая" история произошла в Кишиневском международном аэропорту, где гражданка Болгарии была задержана за то, что везла в багаже 90 упаковок психотропного препарата, сообщает пресс-служба Таможенной службы РМ.

Также в столице, на улице Владимиреску, задержали за хулиганство группу молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет.

Алкоголь "в законе"

Там же, на Рышкановке, полиция пресекла последствия кражи из автомобиля марки "Дачия Логан", задержав двух подростков из Теленештского района. В Кишиневском управлении полиции сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном изъятии из салона авто куртки, двух мобильных телефонов и других ценностей. Сумма ущерба 19-летнему владельцу этих вещей составила 6,5 тысячи леев.

На Буюканах полицейские проверили 21 торговую точку, выявив случаи продажи алкоголя после 22.00, а также сбыта его несовершеннолетним, что запрещено законом. Протокол составили на персонал магазина на улице Алба Юлия, где спиртное купила 16-летняя девочка.

А на улице Крянгэ в состоянии опьянения задержали 30-летнего субъекта.